Le PSG boucle un gros départ, «il fallait faire un choix» 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cet hiver, le PSG a décidé de laisser partir Keylor Navas en direction de Nottingham Forrest, ce qui laisse donc Gianluigi Donnarumma seule tête d’affiche dans la hiérarchie des gardiens au sein du club de la capitale. L’international italien revient en détail sur sa concurrence avec Navas pendant un an et demi.

Dès son arrivée sur le banc du PSG l’été dernier, Christophe Galtier avait pris une grande décision en stoppant l’alternance des gardiens entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Le premier a été conforté dans un statut de titulaire indiscutable, tandis que l’ancien portier du Real Madrid était donc devenu une simple doublure de luxe au PSG depuis six mois. Un statut qui a donc incité Navas à quitter le Parc des Princes et à rejoindre Nottingham Forrest en prêt durant le mercato de janvier.

« C’est difficile »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, Gianluigi Donnarumma raconte son alternance avec Keylor Navas l’an passé au PSG : « Pour moi, la saison dernière m'a aidé à grandir énormément, justement en raison de ces difficultés. Cela a été une expérience qui m'a apporté, je l'ai vécu comme ça. Cette année, le Mister (Christophe Galtier) a donné une hiérarchie claire, et je le remercie de sa confiance. L'an passé, l'important était d'essayer d'être prêt à chaque fois que je jouais. Je l'ai pris comme ça, même si c'est difficile, c'est une expérience en plus qui t'aide, surtout quand tu es jeune », indique le gardien italien du PSG.

« Il fallait faire un choix »