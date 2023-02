Mercato : «Tout le monde me voulait», une star du PSG raconte

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par le PSG lors du mercato estival 2021 alors qu’il était arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma avait donc opté pour un nouveau challenge du côté du Parc des Princes. Le gardien italien, désormais titulaire indiscutable, raconte son transfert au PSG.

Malgré les performances convaincantes de Keylor Navas et son statut de numéro 1 performant, le PSG avait décidé de se jeter sur l’opportunité Gianluigi Donnarumma en 2021. Le gardien italien, qui venait d’être sacré meilleur joueur de l’Euro remporté avec sa sélection nationale, était libre sur le marché après la fin de son contrat avec le Milan AC, et Leonardo, le directeur sportif de l’époque, avait donc décidé de le faire venir au PSG.

Donnarumma raconte son arrivée

Dans un large entretien accordé à L’EQUIPE ce vendredi, Donnarumma se livre sur les coulisses de son arrivée au PSG : « Je suis venu ici avec l'envie d'aider l'équipe à gagner le plus de trophées possibles. Chaque saison, il y a l'objectif de tout gagner. Quand je suis arrivé, mon unique objectif était de tout donner pour ce club, pour l'équipe, et de gagner autant que possible », indique dans un premier temps le gardien italien, qui précise que son profil avait fait l’unanimité au PSG.

« Du président du directeur sportif, tout le monde me voulait »