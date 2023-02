Gros coups sur le mercato, le PSG jubile

Pierrick Levallet

Ces dernières années, le PSG n'a jamais vraiment su faire confiance aux jeunes. De ce fait, les cracks du centre de formation ont souvent préféré s'en aller pour progresser ailleurs. Mais désormais, le club de la capitale semble plus apte à donner une chance à ses cracks. En interne, on se félicite d'ailleurs d'avoir scellé l'avenir de trois promesses.

Depuis l’arrivée du projet QSI, le PSG a toujours eu du mal à retenir ses jeunes promesses. Face à un effectif composé de stars, les cracks parisiens ont souvent préféré s’éloigner de la capitale afin de gagner en temps de jeu et progresser. Tanguy Kouassi, Christopher Nkunku, Xavi Simons, Moussa Diaby... La liste des jeunes joueurs qui ont quitté le PSG est assez longue. De ce fait, le club de la capitale se féliciterait de plusieurs coups réalisés ces derniers mois.

Le PSG a scellé l’avenir de Bitshiabu, Lemina et Housni

Selon les informations du Parisien , le PSG se réjouirait, en interne, d’avoir bouclé les dossiers des jeunes joueurs les plus convoités dans son centre de formation. En effet, le club de la capitale a fait signer un contrat professionnel à El Chadaille Bitshiabu, Noha Lemina et Ilyes Housni. Les trois cracks du PSG sont liés jusqu’en juin 2024, 2025 et 2026 avec la formation parisienne.

Un crack bientôt sur les traces de Kimpembe ?

Reste maintenant à voir s’ils arriveront à imiter Presnel Kimpembe et à s’imposer sur le long terme au PSG. Le défenseur central a signé son premier contrat professionnel en mars 2015. Au fil des années, l’international français a gravi les échelons, jusqu’à devenir l’un des leaders dans le vestiaire aujourd’hui. Son parcours fait assurément rêver plus d’un au sein du centre de formation du PSG.