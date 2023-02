Le Qatar en rêve au PSG, une porte s'ouvre pour ce crack

Thibault Morlain

Si le mercato hivernal a été calme au PSG, cela pourrait bien être différent à l'intersaison. Durant l'été, cela devrait bouger au sein du club de la capitale. Christophe Galtier aura-t-il enfin un nouvel attaquant ? Pour le PSG, il pourrait bien y avoir une grosse carte à jouer du côté du FC Barcelone avec un crack blaugrana.

Ces dernières années, de nombreux joueurs ont quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. On peut bien évidemment citer les exemples Lionel Messi et Neymar, mais il y en a d'autres. Xavi Simons ou encore Maxwell sont aussi concernés. Et si un nouveau nom s'ajoutait à cette liste ?

PSG : «Messi et Neymar sont cramés» https://t.co/kDYvYoro1l pic.twitter.com/isQLqdtAyQ — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Al-Khelaïfi se renseigne sur Fati

Du côté du PSG, un joueur intéresserait visiblement Nasser Al-Khelaïfi. En effet, récemment, El Pais dévoilait que le président parisien avait demandé des renseignements sur Ansu Fati. Et pour cela, il l'avait fait auprès de Lionel Messi, interrogeant La Pulga sur le fait qu'Ansu Fati pourrait être ou non une bonne recrue pour le PSG.

Ça se déchire pour son avenir à Barcelone