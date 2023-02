Mercato : Messi victime d'une très mauvaise « blague »

Thibault Morlain

L'avenir de Lionel Messi fait actuellement énormément. Si l'Argentin est aujourd'hui au PSG, il est toutefois en fin de contrat. Sa prolongation n'ayant toujours pas été officialisée, cela laisse place à différentes hypothèses pour un avenir loin du Parc des Princes. Y compris un retour au FC Barcelone ? Joan Laporta en rêve, mais voilà que les derniers propos du frère de Messi ont calmé tout le monde. Une sortie fracassante qui a obligé Matias Messi à éclaircir ses propos.

Au FC Barcelone, on rêve d'un retour de Lionel Messi. Joan Laporta l'a répété à plusieurs reprises, il espère revoir l'Argentin au Camp Nou. Messi étant en fin de contrat au PSG, il pourrait donc y avoir une carte à jouer pour les Blaugrana. Mais encore faut-il que La Pulga envisage un retour au Camp Nou ? A l'occasion d'un live Twitch, Matias Messi, frère du joueur du PSG, a tenu des propos fracassants.

La famille de Messi allume la mèche… et se fait snober https://t.co/NOjwAFwMjc pic.twitter.com/W6E8y4d9x4 — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Le clan Messi se lâche sur le FC Barcelone

« J'ai une coupure collée de SPORT, de Barcelone, qui dit 'Messi devrait revenir à Barcelone' et j'ai sous-titré 'hahahha nous n'allons pas revenir à Barcelone et si nous revenons nous ferons un bon nettoyage'. Virez Joan Laporta, un homme ingrat. (...) Les gens auraient dû venir manifester pour que Laporta parte et que Messi reste ». Voilà ce qu'a lâché le frère de Lionel Messi. Une sortie tonitruante qui a forcément jeté un froid sur un retour au FC Barcelone de l'actuel joueur du PSG.

« Une blague »