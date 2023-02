Il rêve de Messi, le PSG va le surclasser

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG en 2021, Lionel Messi semble bien parti pour rester au moins une année de plus dans la capitale. Luis Campos est optimiste pour la prolongation de La Pulga. De son côté, le FC Barcelone rêverait toujours du retour de l'Argentin. Mais plusieurs éléments bloqueraient le club catalan dans cette opération.

Joueur du PSG depuis 2021, Lionel Messi pourrait bien ne plus l’être à l’issue de la saison. L’Argentin est en fin de contrat en juin prochain et il n’a toujours pas prolongé. Si Luis Campos se veut confiant dans ce dossier, comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité en octobre dernier, le FC Barcelone continuerait de pousser pour le récupérer libre l'été prochain, sachant que les discussions pour une prolongation de contrat au PSG n'ont pas encore abouti à un accord.

PSG : «Il n’y a que Mbappé», Messi et Neymar prennent cher https://t.co/Wbem45Oy00 pic.twitter.com/SLh4hyJqpa — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Laporta veut revoir Messi au Barça

À en croire SPORT , Joan Laporta estimerait que Lionel Messi est toujours le meilleur joueur du monde. Son excellente prestation à la Coupe du monde au Qatar l’aurait d’ailleurs conforté dans cette idée. Le président du FC Barcelone penserait que La Pulga a encore de l’énergie à revendre dans l’élite du football avant de prendre sa retraite. Joan Laporta voudrait ainsi que Lionel Messi passe ses dernières saisons en tant que joueur au Barça .

Le PSG est mieux armé