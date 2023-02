Le Qatar en rêve, Zidane est attendu au PSG

Arthur Montagne

Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier, Christophe Galtier a d'abord donné pleine satisfaction à Paris, mais depuis le début de l'année 2023, les critiques s'enchaînent, au point que l'ancien coach de l'ASSE soit sous pression. Et pour cause, le Qatar continuerait de rêver de Zinedine Zidane, toujours libre sur le marché.

Licencié après une saison et demie compliquée, Mauricio Pochettino a laissé sa place à Christophe Galtier sur le banc du PSG en fin de saison dernière. A Paris, l'ancien coach de l'ASSE a retrouvé Luis Campos avec lequel il avait travaillé au LOSC, et rapidement, ce choix a porté ses fruits puisque le PSG avait parfaitement débuté la saison. Mais depuis le début de l'année, c'est plus compliqué.

Le Qatar rêve de Zidane, le PSG peut attirer une autre légende https://t.co/wk7AZlHu9K pic.twitter.com/lyvnsWMOuT — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Le PSG continue de rêver de Zidane

Battu contre l'OM mercredi soir (1-2), le PSG a concédé sa troisième défaite en 2023. Par conséquent, les carences du club de la capitale sont désormais criantes, et Foot Mercato rappelle que le Qatar souhaitait initialement attirer Zinedine Zidane. Un profil dont les décideurs du PSG continuent de rêver pour l'avenir alors que Didier Deschamps a prolongé jusqu'en 2026 avec l'équipe de France.

La défaite contre l'OM ne passe pas au Qatar