Il lâche une grosse information sur son avenir à l'ASSE

Thibault Morlain

Buteur de l'ASSE, Jean-Philippe Krasso est en fin de contrat dans le Forez. L'avenir du Stéphanois est plus incertain que jamais et ces derniers mois, il a été question à plusieurs reprises d'un départ du joueur de Laurent Batlles. Qu'en est-il aujourd'hui ? En conférence de presse, Krasso a mis les choses au point concernant la suite de son aventure à l'ASSE.

Auteur de 10 buts et 5 passes décisives en Ligue 2, Jean-Philippe Krasso permet à l'ASSE de continuer d'y croire pour le maintien à la fin de la saison. Quid maintenant de l'avenir du Stéphanois ? Krasso est en fin de contrat et il pourrait bien poursuivre sa carrière loin du Forez. S'il a été question d'un départ à plusieurs reprises, cela ne serait pas si évident à en croire le principal intéressé.

« Je n'exclus pas de rester »

Ce jeudi, Jean-Philippe Krasso était de passage en conférence de presse. A cette occasion, le buteur de l'ASSE a répondu aux questions sur son avenir. Et selon ses dires, tout est encore possible, y compris une prolongation : « Ma prolongation ? Elle est au point mort en ce moment mais je n'exclus pas de rester. Je me concentre d'abord sur ce maintien. Mon agent gère le reste ».

« Il faut qu'on essaie d'en faire plus »