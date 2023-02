L'ASSE trouve 110M€ et évite la catastrophe

Arthur Montagne

Ces dernières saisons, l'AS Saint-Etienne a frôlé plusieurs fois la catastrophe, mais n'a pas pu éviter la relégation en Ligue 2 la saison dernière. Un énorme coup dur qui a poussé l'ASSE à équilibrer ses comptes. Dans cette optique, les chiffres ont été divulgué et les Verts ont un bilan largement positif depuis 2018.

Ces dernières saisons n'ont pas été de tout repos pour les Stéphanois. Et lors du précédent exercice, la sentence est tombée et l'ASSE a été reléguée en Ligue 2. Une catastrophe sportive qui aurait pu s'accompagner d'une catastrophe économique. Mais afin d'éviter le pire, le club du Forez a réussi à un joli coup sur le plan financier.

Un bilan très positif sur le mercato, l'ASSE est dans le vert

En effet, dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES dévoile le bilan net des transferts de 100 clubs, dont l'ASSE, sur les 5 dernières saisons. Et le club du Forez présente une balance assez largement positive à hauteur de 110M€ depuis 2018. Un chiffre qui probablement permis au club du Forez d'assurer sa survie.

L'ASSE doit maintenant se sauver sur le terrain

Désormais, il fait également assurer le maintien du club sur le plan sportif. Et pour cause, l'ASSE est toujours relégable en Ligue 2 et la menace de se retrouver en National la saison prochaine continue de planer...