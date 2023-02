500M€, les folies de l'OM sur le mercato

Arthur Montagne

Très actif sur le mercato, notamment sous l'impulsion d'un Pablo Longoria au four et au moulin, l'OM fait partie des clubs européens les plus activement en matière de transferts. Le volume des échanges du club phocéen lors des 5 dernières saisons, dévoilé par l'Observatoire du football CIES, atteint en effet les 477M€. Rien que ça !

Depuis octobre 2016 et l'arrivée de Frank McCourt, l'OM s'est remis à investir sur le mercato afin de renforcer son effectif. Et avec l'arrivée de Pablo Longoria, d'abord dans le rôle de directeur du football, puis de président depuis 2021, le club phocéen est même devenu un acteur majeur du marché des transferts avec plusieurs gros coups à l'image de l'arrivée d'Alexis Sanchez ou encore du transfert de Vitinha pour 32M€.

L'OM a engendré 477M€ de dépenses sur le mercato

Et cela se ressent dans les chiffres. En effet, dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES s'est penché sur le bilan nets des transferts de 100 clubs européens lors des cinq dernières saisons. Et le volume des échanges, qui comprend donc les achats et les ventes, de l'OM atteint les 477M€. Compte tenu des difficultés du club phocéen pour vendre, cette somme comprend essentiellement le recrutement.

Le PSG intouchable en Ligue 1

Dans ce domaine, c'est le PSG qui arrive sans surprise en tête de ce classement. Depuis 2018, le volume des échanges du club de la capitale est effectivement de 910M€. Un total impressionnant, mais très éloigné des 2 milliards d'euros de Chelsea, maître en la matière.