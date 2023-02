Le PSG a frôlé un coup à 1 milliard d'euros

Arthur Montagne

Spécialisé dans l'analyse des données, notamment sur le mercato, l'Observatoire du football CIES, dévoile les bilans nets des transferts bouclés lors des cinq dernières saisons pour 100 clubs européens, dont le PSG. Et bien que les Parisiens ne soient pas les plus dépensiers, le volume des échanges du club de la capitale a atteint 910M€.

Depuis l'arrivée du Qatar, le PSG est clairement entré dans une nouvelle dimension. Notamment en terme de puissance d'investissement sur le mercato. Et pour cause avec Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€), le PSG a réalisé les deux plus gros transferts de l'histoire du football. Et sur les 5 dernières saisons, le volume des échanges du club parisien frôle le milliard d'euros.

L'info du jour pic.twitter.com/Qmjdgxxm7R — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Depuis 2018, le volume des échanges du PSG atteint 910M€ sur le mercato

En effet, dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES dévoile le bilans nets des transferts de 100 clubs depuis 2018. Et en ce qui concerne le volume des échanges, c'est à dire achats et ventes inclus, le PSG a engendré 910M€ d'investissement. Le transfert de Kylian Mbappé, officiellement bouclé en 2018 pour 180M€, occupe une part importante de ce total.

Chelsea explose tout

Néanmoins, dans ce domaine, le PSG n'est que 15e et a trouvé bien plus fort. A commencer par Chelsea dont le volume des échanges dépasse les 2 milliards d'euros, loin devant la Juventus (1,56 milliards), Barcelone (1,51 milliards) et Manchester City (1,4 milliards).