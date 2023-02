C’est confirmé, le PSG a tenté de virer une star !

Arnaud De Kanel

Avec la prolongation de Kylian Mbappé et le coût que cette dernière représente, il a forcément été question de l'avenir de l'autre superstar du PSG, Neymar. Le Brésilien pèse sur la masse salariale et fait de l'ombre à Mbappé qui veut être la pierre angulaire du projet. De ce fait, l'ancien attaquant du Barça aurait été poussé vers la sortie l'été dernier.

Depuis son arrivée en 2017, Neymar fait débat au PSG. Le Brésilien manque souvent les grandes échéances et son rendement est faible par rapport à l'investissement dont il a fait l'objet. Or, il est presque impossible pour le club de la capitale de s'en séparer tant son salaire et l'indemnité à débourser pour l'attirer est compliquée à prendre en charge par un autre club. Mais avec la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG était prêt à s'en débarrasser.

«Le PSG voulait se séparer de Neymar»

Lors de l'émission l 'After Foot sur RMC , Daniel Riolo a révélé que le PSG a tenté de faire partir Neymar l'été dernier. Sur fond d'une association impossible entre Lionel Messi, Kylian Mbappé et le Brésilien, le club de la capitale n'en voulait plus. « Tu sais, malgré les démentis, que le PSG voulait se séparer de Neymar, c'est parce que l'impossibilité de faire jouer les trois, elle était actée » a confirmé Daniel Riolo.

«Aucun ne ferait jouer les trois de devant ensemble»