Il révèle un pacte entre Neymar et le PSG

La rédaction

La saison de Neymar est à l’image de celle du PSG. Des étincelles au début, puis un coup de moins bien au retour de la Coupe du monde. Ce regain de forme du Brésilien en début de saison pourrait être lié directement à l’arrivée au PSG du Portugais Luis Campos, relève de Leonardo au poste de directeur sportif, selon Daniel Riolo.

Même si sa relation avec les supporters parisiens n’est pas toujours la meilleure, Neymar n’en reste pas moins l’un des hommes forts du PSG. Selon l’éditorialiste Daniel Riolo, des discussions entre le numéro 10 parisien et Luis Campos ont eu lieux lorsque le Portugais est arrivé à Paris l’été dernier.

« Il est allé voir Neymar » révèle Riolo

Présent dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo déclare : « Il y a une sorte de pacte tacite. Campos vient d'arriver. Évidemment, il est arrivé dans un contexte présenté comme une révolution. Il est allé voir Neymar et il lui a dit «vu la saison que tu viens de faire, ce n'est pas bon du tout et le fossé s'est encore plus creusé avec les gens ici. Essayons de faire une grande saison ensemble et faisons oublier tout ça» ».

Neymar est désintéressé du PSG selon Riolo