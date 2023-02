Le PSG s’est tiré une balle dans le pied avec Neymar

Thomas Bourseau

Alors qu’il était notamment question d’un retour au FC Barcelone, le PSG a coupé court à toute rumeur pour Neymar en lui faisant signer un contrat longue durée. Mais à présent, le PSG est bloqué selon Daniel Riolo.

Neymar réalise une saison plutôt pleine avec le PSG. Comme ce fut le cas de ses compères d’attaque avant le Mondial à l’automne dernier, le curseur était placé sur la préparation à ce qui pourrait être la dernière Coupe du monde du Brésilien comme il le laissait entendre ces derniers mois, évoquant une éventuelle retraite internationale alors qu’il a soufflé sa 31ème bougie le 5 février dernier.

Le PSG a blindé Neymar et se retrouve coincé avec le Brésilien

En mai 2021, alors qu’il était question d’un éventuel retour de Neymar au FC Barcelone, le PSG avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2025. le10sport.com vous révélait dès sa signature, qu’une option pour rallonger son bail de deux années avait été incluse par le PSG et automatiquement activée à compter du 1er juillet 2022, moment où le nouveau conseiller football du PSG semblait vouloir s’en séparer.

«Neymar personne n’en veut»