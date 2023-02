Zidane - PSG : Tout est relancé par cette révélation choc ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ciblé par le PSG pour le poste d’entraîneur l’été dernier, Zinedine Zidane semble toujours dans les radars des grandes instances du club de la capitale depuis Doha, au Qatar. Daniel Riolo annonce d’ailleurs que Christophe Galtier serait déjà épuisé mentalement par la fonction, ce qui pourrait donc relancer l’hypothèse Zidane dans les mois à venir.

« Je ne suis pas sous pression à partir de ce mois de février, au PSG vous êtes sous pression à partir du moment où vous avez signé le contrat », expliquait Christophe Galtier mardi en conférence de presse, confirmant ainsi être sous pression depuis sa nomination au PSG l’été dernier.

Zidane était le premier choix

Il faut dire que, conformément aux révélations exclusives du 10sport.com datant de juin dernier, le choix prioritaire du Qatar pour le poste d’entraîneur du PSG était Zinedine Zidane et non Galtier. Et l’ancien numéro 10, toujours barré par Didier Deschamps pour la poste de sélectionneur de l’équipe de France, reste une option viable sur le marché pour le PSG.

« Galtier tout près du burn out »