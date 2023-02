L’OM a réalisé un rêve sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté la saison passée par l’OM, Samuel Gigot avait toujours rêvé de pouvoir vêtir le maillot du club phocéen qu’il a dans le cœur depuis son enfance. Et Mamadou Niang, qu’il a côtoyé par le passé du côté d’Arles-Avignon, se confié en détail sur ce rêve accompli pour Gigot à l’OM.

En janvier 2022, l’OM bouclait le recrutement de Samuel Gigot (29 ans) avant de le prêt pour six mois au Spartak Moscou. Le défenseur français a donc fait son arrivée au sein du club phocéen l’été dernier, réalisant ainsi son rêve d’enfance, lui qui a toujours été un grand fan. Et Mamadou Niang, ancien attaquant emblématique de l’OM et qui a évolué aux côtés de Gigot à Arles-Avignon lors de la saison 2014-2015, s’est confié à ce sujet dans les colonnes de La Provence.

« Il souhaitait à tout prix jouer à l'OM »

« Je ne suis pas étonné du tout ! Je connais le joueur, je connais l’homme aussi. Je savais qu’il monterait en puissance. Il a eu des débuts poussifs, mais c’est tout à fait normal. C’était beaucoup d’émotions pour lui de signer à l’OM, il lui a fallu digérer. Il m'a toujours dit que l'OM était son club de cœur et qu'il souhaitait à tout prix y jouer. Je retrouve le Samuel que j'ai connu, celui que j'ai vu en Russie. Il va devenir encore meilleur. C’est un super joueur, il n'hésite pas à monter balle au pied, il est toujours présent et dangereux sur les coups de pied arrêtés, il fait preuve d'une détermination incroyable sur chaque ballon. Il aurait même pu marquer plus de buts, mais c'est un atout offensif pour l’OM », confie Niang sur la signature de Gigot à l’OM.

« Un grand défenseur »