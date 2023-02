Mercato - OM : Il dénonce un énorme bras de fer

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps courtisé par l’OM durant le mercato hivernal, Terem Moffi a finalement obtenu gain de cause en signant à l’OGC Nice, le projet qu’il privilégiait depuis le début. Et son entraîneur, Didier Digard, avoue pourtant que le FC Lorient a tenté de lui forcer la main avec l’OM…

Dans les dernières heures du mercato, l’OM a fini par trouver son bonheur avec son nouveau buteur tant attendu, et Pablo Longoria n’a pas hésité à mettre 32M€ sur la table pour attirer Vitinha (22 ans). Le Portugais, recruté en provenance de Braga, devient donc la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM.

L’OM voulait absolument Moffi

Pourtant, la priorité initiale du président de l’OM n’était autre que Terem Moffi (23 ans), le buteur nigérian qui était en instance de départ au FC Lorient. Mais le joueur, quant à lui, avait privilégié depuis le début le projet de l’OGC Nice, repoussant en boucle les offres de l’OM au cours du mercato. Et il a fini par signer chez les Aiglons.

« On a voulu le pousser à l’OM »