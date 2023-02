Accusé après le mercato raté du PSG, il s’explique

Thibault Morlain

Jusqu’au bout du mercato hivernal, le PSG espérait pouvoir accueillir Hakim Ziyech sous la forme d’un prêt. Malheureusement, le Marocain est aujourd’hui toujours à Chelsea, l’opération ayant capoté pour quelques minutes seulement. Un échec qui a mis en colère les Parisiens, qui ont alors accusé les Blues d’avoir envoyé les mauvais documents à plusieurs reprises. Accusé, le club londonien a lui toutefois une autre version.

A la recherche d’un renfort offensif en janvier, le PSG avait travaillé sur le prêt d’Hakim Ziyech. Barré du côté de Chelsea, le Marocain avait d’ailleurs fait le déplacement à Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Une signature qui n’est jamais arrivée puisque le PSG n’a pas pu enregistrer Ziyech à temps. La faute à Chelsea ? Le club de la capitale le pense suite aux erreurs des Blues, mais ces derniers n’estiment pas être à l’origine de l’échec de cette opération.

Coup de gueule, Kylian Mbappé remonté contre le PSG ? https://t.co/sK6KH6ZCIF pic.twitter.com/IzaOm98Xel — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Chelsea n’est pas coupable

Journaliste pour CBS , Ben Jacobs est revenu pour Teamtalk sur ce dossier Hakim Ziyech et la version de Chelsea. « Chelsea a été très clair, ce n’est pas à cause d’une incompétence mais d’une malheureuse erreur technique. Les Blues ont fait compte-rendu minute par minute pour montrer comme ça s’est passé. Chelsea a aidé le PSG lors de son appel en fournissant sa version pour essayer de voir si une erreur technique pouvait être considérée comme une circonstance atténuante. (…) Chelsea travaillait sur plusieurs dossiers à la fin du mercato et même si le club nie que le transfert d’Enzo Fernandez a affecté quoi que ce soit, le PSG affirme le contraire et des sources estiment que Chelsea en avait trop à faire », a-t-il expliqué.

Ziyech était décidé à rejoindre le PSG