Le PSG passe aux aveux après le mercato

La rédaction

Après un mercato estival décevant, le PSG a totalement raté son recrutement cet hiver en passant notamment à côté du prêt d’Hakim Ziyech qui a capoté dans les derniers instants du mercato. Interrogé par Telefoot, Luis Campos, conseiller sportif du PSG lâche ses vérités dans ce dossier.

Cet hiver, le PSG comptait se renforcer. En vain, puisque personne n’est arrivé alors qu’un joueur offensif était attendu. Le prêt d’Hakim Ziyech était même quasiment bouclé avant d’avorter dans les dernières secondes du mercato. Un dossier sur lequel est revenu Luis Campos, conseiller sportif du PSG.

Campos sort du silence

« On a tout fait. Mais comme dans tous transferts, il faut que les trois parties soient d'accord. On l'était, le joueur aussi mais ça n'a pas marché avec Chelsea. On a essayé d'être réactifs malgré les contraintes financières. On doit respecter le fair-play financier de l'UEFA », explique-t-il au micro de Téléfoot avant d’assurer que les jeunes auront leur place.

«On doit faire de la place aux jeunes»