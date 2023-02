Neymar poussé vers la sortie, le PSG rétablit la vérité

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement éloigné des terrains en raison d'une gêne aux adducteurs, Neymar fait l'unanimité au sein du PSG. Souvent critiqué pour ses écarts de conduite, l'international brésilien a été salué par Luis Campos. Conseiller sportif du club parisien, le Portugais a loué les qualités de sa star, annoncée sur le départ lors du dernier mercato estival.

Arrivé en 2017 au PSG contre un chèque de 220M€, Neymar n'a pas été épargné par les critiques ces dernières années. En raison de son hygiène de vie, de ses écarts de conduite, mais aussi de ses prestations parfois médiocres. A tel point que des rumeurs ont évoqué un possible départ du PSG lors du dernier mercato estival.

Le PSG annonce enfin une bonne nouvelle pour Neymar https://t.co/ftzlqtL2BC pic.twitter.com/LaCCOK3YLv — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Neymar brillant avant la Coupe du monde

Touché par les sifflets du public parisien, Neymar a décidé de fournir des efforts durant l'intersaison. Auteur de 11 buts avant la Coupe du monde, le joueur brésilien était l'un des hommes en forme de Christophe Galtier, avant de baisser de régime après la compétition. Diminué par des douleurs à la cheville, Neymar est aussi perturbé par une gêne à l'adducteur. Absent face à Toulouse ce samedi, il espère revenir en pleine forme avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich.

« J’ai eu 0 critique contre Neymar »