Le PSG le snobe, il boucle son transfert

En plein malaise à l'AS Roma, Nicolo Zaniolo est poussé vers la sortie. Cet hiver, l'Italien a été proposé au PSG, mais le club de la capitale a privilégié d'autres pistes. Néanmoins, le joueur de 23 ans devrait tout de même faire ses valises cet hiver. Nicolo Zaniolo se rapprocherait de Galatasaray. Son transfert serait d'ailleurs imminent.

Outre Rayan Cherki, Malcom et Hakim Ziyech, le PSG avait d’autres options pour se renforcer en attaque cet hiver. Le club de la capitale était annoncé sur le dossier Kai Havertz, mais pas seulement. En effet, Foot Mercato a révélé que Nicolo Zaniolo avait été proposé au PSG cet hiver. Rien ne va plus pour l’Italien à l’AS Roma. Cependant, la formation parisienne a écarté cette piste pour en privilégier d’autres.

Envoyé au PSG, il donne le feu vert pour son transfert https://t.co/9Hh8Chp5P0 pic.twitter.com/i1SvVsXsWG — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

Zaniolo a Galatasaray, c’est imminent

Mais alors que le mercato a fermé ses portes en France, Nicolo Zaniolo n’a pas abandonné l’idée d’un départ. Fabrizio Romano a annoncé ce lundi qu’un accord avait été trouvé entre le joueur de 23 ans et Galatasaray. Son transfert serait d’ailleurs imminent à en croire le journaliste Matteo Moretto. Gianluca Di Marzio, lui, ajoute que Nicolo Zaniolo est attendu ce mardi après-midi à Istanbul si tout est en ordre dans la matinée pour son transfert.

Voilà les détails de l’opération