Le Qatar veut réaliser un vieux rêve du PSG, son transfert se précise

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang semble avoir été une idée récurrente de Nasser Al-Khelaïfi par le passé. Le PSG aurait rouvert ce dossier, mais pourrait perdre la main face au Los Angeles FC.

Par le passé, Pierre-Emerick Aubameyang a été annoncé à plusieurs reprises du côté du PSG. Et notamment lorsqu’il évoluait au Borussia Dortmund. Que ce soit en 2016 ou à l’été 2017, le Gabonais aurait été souhaité par le président Nasser Al-Khelaïfi. Et c’est l’attaquant de Chelsea en personne qui a fait part de l’intérêt en question pour RMC en 2017. « Au début du mois de juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi. C’était juste avant qu’Antero Henrique arrive. Et une fois qu’il est arrivé, il a décidé qu’il ne voulait pas me prendre. Si Al-Khelaïfi voulait me recruter ? Oui, exactement ».

Le PSG s’est penché sur le coup Aubameyang

Serait-ce à nouveau la chance du PSG ? D’après Média Foot, alors que Foot Mercato l’a déjà révélé en 2022, Luis Campos se serait penché sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi faire le bonheur du président Al-Khelaïfi qui avait vu son ancien directeur sportif, à savoir Antero Henrique, écarter cette option.

Le Los Angeles FC veut boucler le prêt d’Aubameyang