Proposé au PSG, il fait le forcing pour son transfert

Pierrick Levallet

En quête d'un nouvel attaquant cet hiver, le PSG a multiplié les pistes. Le club de la capitale s'est même vu Nicolo Zaniolo lui être proposé. L'Italien vit en plein malaise à l'AS Roma et devrait faire ses valises prochainement. Mais alors que le mercato a fermé ses portes en France, le joueur de 23 ans ferait pression pour rejoindre un autre championnat.

Avec le départ de Pablo Sarabia, vendu à Wolverhampton, le PSG voulait mettre la main sur un nouveau joueur offensif. Luis Campos a alors tenté sa chance avec Hakim Ziyech, Malcom et Rayan Cherki, mais aucun n’est venu dans la capitale. Foot Mercato avait même révélé que Nicolo Zaniolo avait été proposé au PSG cet hiver. Rien ne va plus pour l’Italien à l’AS Roma. Mais ce dernier devrait prendre une toute autre direction pour son avenir.

Proposé au PSG, un transfert de dernière minute l'attend https://t.co/WJyipqlbmO pic.twitter.com/yDqh6mLaOC — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

Galatasaray tient un accord avec Zaniolo

Selon les informations de Relevo , Galatasaray serait particulièrement avancé dans le dossier Nicolo Zaniolo. Fabrizio Romano avait déjà révélé que l’Italien tenait un accord avec le club turc, et qu’il ne manquait plus qu’un terrain d’entente à trouver avec l’AS Roma pour son transfert. Le joueur de 23 ans aurait d’ailleurs l’esprit très clair concernant sa prochaine destination.

