Un crack vers la sortie, une erreur monumentale commise par le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Xavi Simons est promis à un grand avenir depuis longtemps, le PSG a assisté au départ libre de son joueur l’été dernier. Désormais au PSV Eindhoven, le milieu offensif de 19 ans confirme tous les espoirs placés en lui. L’écurie parisienne peut encore espérer rapatrier son ancien crack grâce à une clause présente dans son bail, mais ses prestations impressionnantes incitent le club néerlandais à s’activer pour plomber Luis Campos.

Barré par la concurrence, Xavi Simons a préféré partir au terme de son contrat avec le PSG, direction le PSV Eindhoven. Un choix payant puisque le milieu offensif a rapidement pris ses marques, au point d’être retenu pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Avec 12 buts en 29 rencontres depuis son arrivée, Xavi Simons apparaît comme l’un des éléments-clés du PSV, une réussite qui n’a pas échappé au PSG.

Le PSG peut encore récupérer Xavi Simons

Malgré le départ du neo-international néerlandais de 19 ans (1 sélection), le PSG peut encore nourrir l’espoir de rapatrier celui qui est passé par son centre de formation après s’être révélé chez les jeunes du FC Barcelone. « Il est vrai que j'ai une clause , confirmait en octobre Xavi Simons, qui pourrait donc retrouver le PSG en fin de saison, s’il le désir. C'est une clause entre moi et le PSV et donc pas avec le Paris Saint-Germain. » D’après Rik Elfrink, journaliste néerlandais, le prix à payer pour le PSG serait de l'ordre de 10-12M€ afin de rapatrier Xavi Simons. Rien n’indique pour le moment que le Néerlandais sera prêt à retenter sa chance dans la capitale française, tant sa carrière a décollé du côté du PSV. « Je suis installé ici, je me sens bien ici et je pense que ça se voit sur le terrain. Donc ce que je dis, c’est que ce n’est honnêtement pas dans ma tête de changer de club. Je n’ai aucune obligation et encore une fois, je ne pense pas à partir maintenant », confiait-il dernièrement aux médias de son club, bien décidé aussi à le conserver sur le long terme.

« Le meilleur joueur de l'équipe nationale néerlandaise en ce moment »

Xavi Simons impressionne et séduit son monde à Eindhoven, où personne ne s’imagine perdre le natif d’Amsterdam. Dimanche, l’ancien joueur du PSG a encore marqué les esprits contre Feyenoord (2-2), suscitant l’admiration de son entraîneur Ruud Van Nistelrooy : « J’ai vu des choses brillantes. Regarder Xavi Simons jouer aujourd'hui était fantastique. C'est incroyable qu'il joue comme ça à cet âge. Combien il est fort mentalement, combien il nous aide sous la pression, combien il est important offensivement… » Parmi les observateurs, on salue également la régularité et la précocité du maître à jouer. « Il n'a même pas encore 20 ans et il est déjà indispensable au PSV , hallucine l’ancien joueur Ibrahim Afellay. Tout commence avec lui, tout le danger vient de lui. Et son travail défensif... Ce gamin est un guerrier. L'attitude avec laquelle il joue fait plaisir à voir. Il est incroyablement fort. Il ne perd jamais le ballon, il a toujours le contrôle. »

🇳🇱 Xavi Simons : l'énorme bêtise du PSG ?Xavi (en rouge) s'éclate au PSV pendant qu'on s'interroge toujours sur l'apport de 🇪🇸 Soler (en bleu)⚽️ Beaucoup de buts⚡️ Des accélérations et des courses balle au piedSoler touche pourtant + de ballonsStats en champ par 90mins👇 pic.twitter.com/3HXGuCavVp — Data'Scout (@datascout_) February 5, 2023

« Quand il avait le ballon, il y avait la paix au PSV. C'est un joueur incroyable , analyse Rafael van der Vaart sur la chaîne NOS , relayé par AS. Je pense qu'il est le meilleur joueur de l'équipe nationale néerlandaise en ce moment. Si j'étais Koeman (sélectionneur des Pays-Bas, NDLR), je construirais l'équipe autour de lui. Pas seulement à cause de ce match, mais aussi à cause de tout son talent. »

« Personne d'autre ne s'approche de son niveau »