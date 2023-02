PSG : Mbappé recale une grosse proposition, il rate un coup légendaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis l’été 2017, Kylian Mbappé fait le bonheur du Paris Saint-Germain, qui est parvenu à le prolonger en fin de saison dernière malgré l’intérêt du Real Madrid. Mais la carrière du Bondynois aurait pu prendre une trajectoire différente durant sa jeunesse, alors qu’un cador européen souhaitait doubler l’AS Monaco pour le futur crack tricolore.

Promis à un grand avenir dès son plus jeune âge, Kylian Mbappé a rapidement confirmé tous les espoirs placés en lui et ne cesse d’impressionner. L’attaquant de 24 ans affole les compteurs et apparaît comme un élément indispensable du PSG et de l’équipe de France. La précocité de Kylian Mbappé a rapidement été décelée par certains clubs, à l’instar d’Arsenal, désireux de mettre la main sur lui durant son adolescence.

Le loupé d’Arsenal avec Mbappé

Ancien recruteur chez les Gunners , Gilles Grimandi se souvient de sa volonté de recruter Kylian Mbappé en 2013, alors que ce dernier, âgé de 13 ans, s’était déjà révélé aux yeux des scouts au sein du prestigieux INF Clairefontaine. « Le travail de scouting consiste à trouver mais aussi à manquer des joueurs. Pour moi, c'est Kylian Mbappe. Nous n'avons tout simplement pas réussi à le convaincre », regrette encore Grimandi, interrogé par The Sun .

PSG : Revoilà Kylian Mbappé et le Real Madrid https://t.co/Chky0D8TBx pic.twitter.com/Q7IAWWm785 — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

« Si nous avions pu le convaincre de nous rejoindre, il aurait changé de club »