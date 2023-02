PSG : Revoilà Kylian Mbappé et le Real Madrid

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s’est blessé à la cuisse la semaine dernière face à Montpellier (3-1) et est d’ores et déjà forfait pour le choc face au Bayern Munich le mardi 14 février prochain. Du temps libre, le champion du monde en a à disposition et l’aurait utilisé pour rendre une visite au groupe du Real Madrid au Maroc pour la Coupe du monde des clubs.

L’histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid remonte à plusieurs années désormais. En effet, alors qu’il venait tout juste d’être sacré champion de France avec l’AS Monaco au printemps 2017, soit du haut de ses 18 ans, Mbappé était déjà annoncé du côté de la Casa Blanca, mais a fait le choix de rester en France en signant au PSG. Par la suite, il a été question d’une volonté de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid à l’été 2021, mais la porte a été fermée à double tour par le PSG. Un an plus tard, ce fut au tour de Kylian Mbappé de snober le Real Madrid qui lui avait pourtant déroulé le tapis rouge.

Un retour de flamme du Real Madrid dans le feuilleton Mbappé

Résultat des courses ? Le Real Madrid en est à trois échecs probants avec Kylian Mbappé. De quoi pousser certains observateurs et journalistes couvrant l’actualité du champion d’Europe de militer contre une éventuelle future offensive. Et du côté de Kylian Mbappé ? Certains médias expliquent que Mbappé estimerait avoir fait une erreur en snobant le Real Madrid l’été dernier et c’est notamment le cas d ’El Chringuito . The Athletic a évoqué une potentielle tentative du Real Madrid à la prochaine intersaison si jamais une opération était financièrement stable.

Mbappé en colère, il lâche une terrible annonce en privé https://t.co/o1FkR7YqdU pic.twitter.com/cFIp97fAVu — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

«Bonne chance, et gagnez la Coupe du monde»