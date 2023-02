L’OM se renforce, voilà ce qui va changer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

30 ans après son départ de l’OM, Jean-Pierre Papin a fait son grand retour. Le Ballon d’Or 1992 officie en tant que conseiller du président. Si son rôle peut être amené à évoluer, Papin assiste pour le moment à tous les entraînements de l’équipe première et n’hésite pas à glisser quelques conseils. Il pourrait bientôt aider le centre de formation à se développer.

Cet hiver, l’OM a été très actif sur le mercato. Pablo Longoria a bouclé les transferts de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Dans le sens des départs, Gerson est retourné à Flamengo, Isaak Touré a filé en prêt à Auxerre et Pape Gueye à Séville. Mais l’OM a également renforcé son board. 30 ans après avoir quitté Marseille, Jean-Pierre Papin a fait son retour à l’OM en tant que conseiller du président.

Papin accompagne Longoria

« Je suis très proche du président, je suis un petit peu le relais entre l’équipe pro, le centre de formation et le président. Et je fais pas mal de représentation pour l’institution. Mais là je prends mes marques, je redécouvre un petit peu le club parce qu’il a complètement changé. C’est un très beau rôle », expliquait JPP après la victoire de l’OM contre Hyères. D’après les informations du journal L’Équipe , le retour de Papin se serait accéléré après l’été, les discussions ayant été entamées quelques mois auparavant avec Pablo Longoria.

Il assiste à tous les entraînements