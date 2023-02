C’est confirmé, le PSG s’est bien fait avoir sur le mercato

Thomas Bourseau

Benjamin Pavard aurait pu faire les affaires du conseiller football du PSG Luis Campos, non pas s’engageant en faveur du club de la capitale, mais en rejoignant l’Inter. De ce fait, Milan Skriniar aurait été libéré cet hiver pour le Paris Saint-Germain. Le Bayern Munich a vidé son sac.

En marge du dernier mercato hivernal, le PSG avait à coeur de mener à bien deux opérations. Le recrutement d’un élément offensif afin de palier le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton. En outre, le coup Milan Skriniar était à portée de main en raison de la situation contractuelle du Slovaque à l’Inter. le10sport.com vous a affirmé le 20 janvier dernier que Skriniar avait refusé de prolonger son bail au sein du club nerazzurro et qu’il sera libre de s’engager avec le club de son choix à la de la saison. L’occasion pour le PSG de pousser dans les derniers jours du mercato hivernal, en vain.

Pavard était la clé de l’arrivée de Skriniar au PSG cet hiver

Milan Skriniar semble avoir été tout proche de débarquer au PSG, s’étant mis d’accord avec le Paris Saint-Germain comme Jérôme Rothen le révélait sur les ondes de RMC la semaine dernière. Cependant, il fallait que l’Inter puisse remplacer Skriniar avec Benjamin Pavard. Chose que le Bayern Munich n’a pas souhaité laisser faire, mettant ainsi un terme aux espoirs hivernaux du PSG avec Milan Skriniar.

«L'offre était attractive financièrement, mais l'aspect sportif passe toujours en premier»