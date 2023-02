Attendu au PSG, il a l’embarras du choix pour son transfert

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans) peine à faire son trou à Chelsea et pourrait enfin débarquer au PSG après un intérêt de longue date pour l'international gabonais. Pour autant, Paris ne préparerait pas encore son transfert, à l’inverse du Milan AC et de l’Atletico de Madrid.

Cela fait à présent plusieurs années que le nom de Pierre-Emerick Aubameyang revient avec insistance du côté du PSG. Que ce soit en 2016 et surtout à l’approche du mercato estival de 2017, il a été question d’un vif intérêt du Paris Saint-Germain pour celui qui flambait alors au Borussia Dortmund. Et c’est Aubameyang en personne qui avouait à RMC dans la foulée du mercato que le président Nasser Al-Khelaïfi le voulait au PSG avant qu’Antero Henrique, alors directeur sportif du club de la capitale, l’incite à revenir sur sa position. Il faut dire que cet été-là, ce sont finalement Neymar et Kylian Mbappé qui débarqueront au sein du club de la capitale.

Le PSG de retour dans le coup pour Aubameyang ?

Près de six années sont passées et Média Foot a révélé courant janvier que le PSG gardait un oeil sur l’évolution de la situation de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea, où il n’a pas été inclus à la liste des Blues pour la phase finale de la Ligue des champions. Pour autant, le train serait déjà passé pour le PSG en l’état.

Direction le Milan AC ou l’Atletico pour Aubameyang ?