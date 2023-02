Le RC Lens veut le recruter, il n'en revient pas

Arthur Montagne

Après une demi-saison compliquée à Mayence, Angelo Fulgini fait déjà son retour en Ligue 1. Alors qu'il avait laissé de très bons souvenirs à Angers, le milieu offensif de 26 ans a été prêté au RC Lens dans les dernières heures du mercato d'hiver. Et visiblement, il a vécu ça comme un soulagement.

Révélation de la saison dernière en Ligue 1, Angelo Fulgini avait signé à Mayence. Mais sa première expérience à l'étranger ne s'est pas déroulée comme prévu avec seulement 5 titularisations en Bundesliga. Par conséquent, l'ancien milieu offensif du SCO Angers fait déjà son retour en Ligue 1 puisqu'il a été prêté au RC Lens dans les dernière heures du mercato d'hiver. Et Fulgini ne cache pas sa joie.

Fulgini ravi de son arrivée au RC Lens

« Je n'étais pas décidé à partir de Mayence (Allemagne). Je préférais montrer que je pouvais y gagner ma place. J'étais dans le groupe pour affronter le Bayern en Coupe (0-4, 1er février) », confie-t-il dans des propos accordés à L'EQUIPE avant d'ajouter qu'il a vécu l'intérêt du RC Lens comme une libération.

«Comme une bouffée d'oxygène»