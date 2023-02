EXCLU - Mercato : Accord entre les clubs, Aubameyang tout proche de la MLS !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Pierre-Emerick Aubameyang est tout proche de quitter Chelsea. Selon les informations du 10 Sport, un accord vient d'être trouvé entre les Blues et le club américain du Los Angeles FC. Il ne reste que quelques détails à régler pour que le Gabonais file vers la MLS.

L'opération dégraissage se poursuit à Chelsea. Après d'importants investissements pour renforcer son effectif, et des dépenses faramineuses depuis l'arrivée d'un nouveau propriétaire, plusieurs départs s'organisent. Le milieu de terrain Jorginho a choisi de plier bagage pour rejoindre le voisin d'Arsenal. Comme révélé par le10sport.com, un club des Emirats Arabes Unis tente de ficeler l'arrivée de Hakim Ziyech. Et ces dernières heures, un accord vient d'être trouvé entre Chelsea et le Los Angeles FC pour Pierre-Emerick Aubameyang. S'il reste encore quelques détails à régler pour que l'opération se boucle, notamment en la franchise de Major League Soccer et l'international gabonais, le dossier est proche de se boucler.



Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche des Etats-Unis, dans le cadre d'un prêt. Une opération qui va permettre à Chelsea de faire l'économie d'un important salaire puisque l'ancien de Barcelone émarge à 9 millions d'euros par saison...