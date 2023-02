PSG : Il débarque à la surprise générale et jubile

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Loin d’être favori au moment du départ de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a finalement rejoint le PSG durant l’intersaison. Un moyen pour lui de retrouver Luis Campos, avec qui il a collaboré au LOSC, mais également découvrir de plus près les stars du PSG. Un « privilège » à en croire le technicien parisien, conscient de sa chance.

Alors que le feuilleton Zidane enflammait les supporters parisiens, c’est finalement Christophe Galtier qui a été choisi pour prendre les rênes du PSG, et ainsi succéder à Mauricio Pochettino. L’ancien entraîneur du LOSC a donc pu retrouver Luis Campos, nommé à la tête du secteur sportif de l’équipe première, mais également découvrir l’effectif cinq étoiles du club de la capitale. Un véritable « privilège » à ses yeux, comme il l’a expliqué dans l’émission Tout le Sport .

« Je le souhaite à tous les entraîneurs de côtoyer un jour des joueurs de ce niveau-là »

« J e le souhaite à tous les entraîneurs de côtoyer un jour des joueurs de ce niveau-là et d’avoir un tel vestiaire », confie Christophe Galtier, s’enflammant notamment pour Lionel Messi : « Si j’imaginais un jour pouvoir l’entraîner ? Non, jamais, merci mon dieu (il lève les yeux au ciel). C’est vrai, et je suis très content de pouvoir avoir Leo tous les jours, des joueurs qui ont gagné la Champions League comme Sergio Ramos ou Neymar, avoir Kylian aussi, Marco Verratti. »

« Ce sont des joueurs de très haut niveau, qui comprennent les choses »