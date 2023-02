Cette intrigante sortie sur un transfert de l’OM

Thibault Morlain

Révélation de la Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi a quitté Angers pour rejoindre l’OM cet hiver. Un joli coup réalisé par Pablo Longoria, encore plus en voyant le prix. Selon les indiscrétions, le club phocéen aurait dépensé 8M€ + 2M€ de bonus et 30% à la revente. Mais est-ce le bon prix pour Ounahi ?

Lors du mercato hivernal, Azzedine Ounahi était très courtisé. En effet, grâce à sa Coupe du monde avec le Maroc, il a éveillé de nombreux intérêts. Et c’est finalement l’OM qui a raflé la mise et réalisé un énorme coup. Un transfert d’Ounahi annoncé par certains à hauteur de 8M€ + 2M€ de bonus ainsi que 30% à la revente.

« Je vous laisse dire le prix… »

Ce montant en a surpris plus d’un. Des réponses ont alors été demandées à Laurent Boissier, coordinateur sportif du SCO d’Angers. Sur le plateau de L’Equipe de Greg , il a alors fait une énorme sortie concernant le prix d’Azzedine Ounahi : « Je vous laisse dire le prix. Moi je ne l’ai jamais dit, le président non plus ».

Ounahi, « bien vendu » par Angers ?