«Attention» : La nouvelle recrue de l’OM déjà rappelée à l’ordre

Désormais à l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi a changé de dimension après sa Coupe du monde réussie avec le Maroc. Le milieu est désormais très attendu dans la cité phocéenne, de quoi lui mettre une certaine pression sur les épaules. Philippe Leclerc, recruteur du SCO qui l’a amené à Angers, le prévient.

Grâce à ses excellentes prestations lors du dernier Mondial au Qatar, Azzedine Ounahi était destiné à quitter Angers en ce mercato hivernal, et c’est l’OM qui a raflé la mise. Pour seulement 10M€ bonus compris, Pablo Longoria est parvenu à griller la concurrence et boucler le recrutement d’Ounahi, qui change désormais de dimension.

« Attention à la pression et au moindre petit dérapage »

Scout à Angers au moment de son arrivée au SCO, Philippe Leclerc met en garde le joueur qu’il a pu observer du côté de l’Académie Mohammed VI et à Strasbourg : « Attention à la pression et au moindre petit dérapage , prévient-il dans La Provence. Il doit se rendre compte que la rigueur d'un club comme l'OM n'est pas celle du SCO. Il a du caractère, il va aller chercher les choses, comme il l'a fait à chaque étape de son parcours. »



« C’est à moi de m’adapter », reconnaît Ounahi