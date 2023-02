L’OM réserve une énorme surprise

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Opposé au PSG en huitième de finale de Coupe de France, l’OM va devoir faire sans Eric Bailly, Leonardo Balerdi et Nuno Tavares. Une défense décimée qui va pousser Igor Tudor à trouver des solutions. Si l’option Cengiz Ünder à droite est une possibilité, le technicien croate hésiterait toujours avec Valentin Rongier un cran plus bas.

Mercredi soir, l’OM affronte le PSG en huitième de finale de Coupe de France. Le premier Classique de ce mois de février puisque les deux premiers du championnat se retrouveront le 26 février prochain, toujours au Vélodrome.

L’OM a des absents de marque

Valentin Rongier l’a rappelé en conférence de presse, l’OM rêve d’un titre cette saison. La Coupe de France est un objectif et Igor Tudor alignera la meilleure équipe possible. Mais derrière, le technicien croate va devoir improviser puisque Leonardo Balerdi et Éric Bailly sont suspendus et Nuno Tavares blessé.

Un coup en or bouclé sur le mercato, l’OM a tout planifié https://t.co/pT49HdvDwm pic.twitter.com/aKdJDqbhLJ — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Rongier aligné en défense ?