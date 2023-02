L’OM va tenter un coup face au PSG, le plan est dévoilé

Axel Cornic

Rendez-vous incontournable de la saison, le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se déroulera en plusieurs actes. Le premier ce mercredi, avec le huitième de finale de Coupe de France qui permettra aux Marseillais de se relancer après le faux pas de Nice et aux Parisiens de se rassurer, avant une période qui s’annonce bouillante.

Il ne reste plus que quelques heures avant la grande affiche du football français, entre l’OM et le PSG. Une rencontre sous tension qui promet de faire des étincelles, même si l’on peut regretter certaines absences de marque comme Kylian Mbappé, qui soigne actuellement une blessure à la cuisse.

« L’absence de Mbappé ? C'est un avantage, mais... »

Présent en conférence de presse ce mardi, Igor Tudor a lancé les hostilités en commençant évidemment par l’absence de la grande star du PSG. « Je serais un menteur de dire que cela ne change rien car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde » a déclaré le coach de l’OM. « C'est un avantage, mais il y a aussi d'autres joueurs très forts qui peuvent changer le cours du match ».

« On doit concéder un minimum d'occasions »

« Ils ont gagné moins que d'habitude, mais la motivation sera là contre l'OM » a poursuivi Tudor, revenant sur la mauvaise passe du PSG depuis le début de l’année 2023. « Une équipe pleine de joueurs capables de faire la différence à tout moment. Ils peuvent marquer à tout moment. On doit concéder un minimum d'occasions et pousser en attaque dès le début ».

« Tout devra être parfait demain »