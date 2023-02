Attaqué, l’entraîneur de l’OM lance un défi surréaliste

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du choc face au PSG en Coupe de France, Igor Tudor a fait une sortie assez remarquée. Interpellé par un journaliste sur la récente défaite de l’Olympique de Marseille face à l’OGC Nice (3-1), l’entraineur croate l’a mis au défi en pariant notamment une Rolex... contre un café !

La défaite face à l’OGC Nice a été un sacré coup dur pour un OM qui se prenait à rêver de pouvoir titiller le PSG, dans la course au titre en Ligue 1. Ce faux pas a d’ailleurs permis au RC Lens de revenir à hauteur, ce qui annonce une bataille féroce pour le podium.

Au PSG, il fait une annonce qui ne va pas plaire à l’OM https://t.co/I5VerotFt0 pic.twitter.com/haHwRa3SuI — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

« Je ne me rappelle pas d'avoir dit cela »

Invité à revenir sur la défaite du dernier match lors de la conférence de presse de ce mardi, Igor Tudor a eu un échange assez savoureux avec un confrère de L’Equipe . « Je ne comprends pas la question. Vous dîtes que j'ai assumé la responsabilité de la défaite » a expliqué le coach de l’OM, interrogé sur sa causerie après l’OGC Nice. « Je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne lis pas les journaux et je ne me rappelle pas d'avoir dit cela ».

« Si vous avez les preuves, je vous offre une Rolex ou un café »