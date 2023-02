Il lâche ses vérités sur cette opération à 600 000€ avec l’OM

Thibault Morlain

Rappeur emblématique de la ville de Marseille, Jul s’est dernièrement associé à l’OM. En effet, dorénavant, sa marque D&P s’affiche sur le maillot du club phocéen. Un partenariat annoncé à 600 000€. Et suite à cet accord avec l’OM, Jul s’est confié. L’occasion pour lui d’exprimer toute sa fierté à propos de cette collaboration.

Depuis quelques semaines maintenant, le maillot de l’OM a légèrement évolué. Désormais, on peut y voir figurer la marque du rappeur marseillais, Jul : D&P. Un partenariat qui va rapporter une belle somme au club phocéen. En effet, comme cela a pu être dévoilé, Jul aurait dépensé 600 000 € pour figurer sur le maillot de l’OM. « Pour moi, c’est un rêve de gosse, c’est un rêve d’enfant, je suis là, j’ai des étoiles plein les yeux. Et voilà, je me languis de voir le logo sur la manche. Je voulais dire merci à l’OM, merci au club, merci aux supporters, merci à tout le monde et grosse force à tout le monde », avait expliqué Jul à propos de ce partenariat avec l'OM.

« Pour moi c'était quelque chose d’impossible »

Pour les médias de l’OM, Jul en a remis une couche. Il en a alors profité pou exprimer toute sa joie : « Je n'y croyais pas, pour moi c'était quelque chose d'impossible. J'ai juste fait une demande et ça s'est fait. Voir certains joueurs reprendre mon signe, c'est une grande fierté, je m'entends très bien avec eux et c'est toujours un plaisir de les voir ».

« C’est le coeur l’OM »