Le PSG s’en est débarrassé, ils déclenchent un bras de fer

Thomas Bourseau

Que ce soit l’un ou l’autre, le PSG avait de grandes espérances à leur nomination respective. Cependant, pour des raisons sportives, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino ont été remerciés par le Paris Saint-Germain. Et à présent, les deux coachs seraient en concurrence pour le poste de Pep Guardiola à Manchester City.

Ces dernières années, le PSG a vu un bon nombre d’entraîneurs défiler sur le banc de touche du club de la capitale. Unai Emery, Thomas Tuchel , Mauricio Pochettino… Tous ont été nommés pour amener le Paris Saint-Germain sur le toit de l’Europe , et tous ont échoué tour à tour bien que Tuchel et Pochettino soient parvenus à amener le PSG en finale et en demi-finale de la Ligue des champions.

Tuchel et Pochettino ont connu le même sort au PSG

Tous deux remerciés par le PSG à une année et demie d’intervalle, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino se retrouvent sans club. Certes, Tuchel a depuis remporté la Ligue des champions avec Chelsea, mais a été licencié en septembre dernier pour des raisons sportives. Les deux anciens entraîneurs du PSG pourraient cependant rebondir en Premier League.

«Il n’a pas le niveau», Riolo dézingue une recrue du PSG https://t.co/U3duBDadLC pic.twitter.com/MufJIjJAGp — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Pochettino et Tuchel dans le coup pour la succession de Guardiola à City