«Il n’a pas le niveau», Riolo dézingue une recrue du PSG

La rédaction

Le PSG a connu un match bien compliqué face à l’OM mercredi soir en Coupe de France. Les Parisiens se sont inclinés face à leurs rivaux au Vélodrome, ce qui n’était pas arrivé depuis 2011. Les prestations de certains joueurs du PSG ont une fois de plus été alarmantes. Celle d’Hugo Ekitike notamment, a valu les foudres de l’éditorialiste Daniel Riolo.

Après la défaite inquiétante face à l’OM mercredi soir, le PSG et notamment ses recrues estivales sont pointés du doigt. Le travail effectué par Luis Campos durant le mercato ne semble toujours pas porter ses fruits. Hugo Ekitike, recruté cet été pour 35 M€, peine à performer avec le club de la capitale. Ses prestations récentes ont poussé l’éditorialiste Daniel Riolo à tirer la sonnette d’alarme dans l’émission l’After Foot .

« Je n’aurais jamais pensé dire ça un jour », le terrible constat de Riolo

Daniel Riolo déclare : « On parle d'Ekitike, l'attaquant de Reims, faut se calmer ! Le PSG est obligé de dire « il fallait qu' Ekitike soit au Vélodrome ». Mais on est en train de parler de quoi là ? On est en train de se dire : « il manquait Ekitike ! » Mais jamais j'aurais pensé dire ça un jour. Le problème est là ! Tu te retrouves avec gamins sur le banc et l'attaquant de Reims » .

L’OM fait mal au PSG, Guendouzi en remet une couche https://t.co/SibkWIgKkp pic.twitter.com/UcuOZCqlG4 — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

« Il a handicapé sa carrière en venant au PSG »