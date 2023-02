Mercato : L’OM lâche 32M€, «il faut se calmer»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Peu convaincu par le recrutement de Vitinha pour lequel l’OM a pourtant battu son record d’achat durant le mercato de janvier avec un transfert à 32M€, Yvan Le Mée a donné son ressenti sur ce dossier. Mais de son côté, Daniel Riolo préfère tempérer même s’il rejoint en partie les propos de l’agent de joueurs.

Longtemps en quête d’un nouveau buteur cet hiver, l’OM a fini par débourser 32M€ pour s’attacher les services de Vitinha (22 ans), et l’ancien joueur de Braga a d’ailleurs été titularisé d’entrée de jeu dimanche lors de la défaite contre l’OGC Nice (1-3). Recrue la plus onéreuse de l’histoire de l’OM sur le mercato, Vitinha aura donc tout à prouver dans les mois à venir.

Il «trahit» l’OM pour le PSG, ce n’est pas le seul https://t.co/ifeyF3gAgC pic.twitter.com/HSYUhRh0AX — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

« À 32M€, tu prends un crack… »

Ces derniers jours dans les colonnes de L’EQUIPE, Yvan Le Mée a donné un avis plutôt critique au sujet du recrutement de Vitinha à l’OM : « Si tu mets 32M€ sur cet attaquant et que l’idée c’est de le revendre 60M€, il ira en Premier League. Mais je ne suis pas convaincu que la Premier League mettra autant. Ou tu prends un joueur qui est prêt à jouer de suite, tu prends Kean à la Juve, Zapata à l’Atalanta, Beto à l’Udinese ou tu ne fais pas partir Milik. Il peut progresser mais il va falloir être patient. Il faut être prêt tout de suite, c’est ça qui est gênant quand c’est le record du club. A 32M€, tu prends un crack, un mec qui arrive et qui joue », a lâché l’agent de joueurs.

« Légitime de se poser la question »