Mercato : L’énorme erreur de l’OM est révélée

Thibault Morlain

Arrivé à l’OM cet hiver en provenance de Braga, Vitinha a été acheté pour 32M€, soit le plus gros transfert de l’histoire du club phocéen. Forcément, le Portugais va avoir une énorme pression sur les épaules et devra répondre rapidement sur le terrain. Mais Pablo Longoria a-t-il réellement fait le bon choix pour le 9 de l’OM ? Yvan Le Mée en doute.

L’OM a-t-il enfin trouvé son « grantatakan » ? Alors que recruter un buteur était nécéssaire pour le club phocéen en janvier, Pablo Longoria est allé lâcher 32M€ à Braga pour s’offrir Vitinha. Ce dernier est alors devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Avec ce statut, le Portugais devra rapidement être décisif. Mais voilà que selon Yvan Le Mée, agent de joueurs, Longoria pourrait bien s’être trompé sur le profil de Vitinha.

« Tu prends un joueur pour lequel on te dit qu’il n’est pas prêt à jouer tout de suite »

Sur le plateau de L’Equipe du Soir , Yvan Le Mée a ainsi remis en question le choix de l’OM avec Vitinha. « Pourquoi il n’a pas le profil ? Ou tu prends un joueur qui est prêt à jouer tout de suite, tu prends Kean à la Juventus, tu payes 30M€, tu prends Zapata à l’Atalanta qui était sortable, tu prends Beto à l’Udinese c’était possible, tu prends Moffi, ou il ne fallait pas faire partir Milik. Tu prends un joueur pour lequel on te dit qu’il n’est pas prêt à jouer tout de suite, qu’il va rentrer dans la rotation, il va aider Sanchez alors que tu as besoin d’un numéro 9. C’est ça qui est surprenant », a-t-il expliqué.

« C’est ça qui est gênant »