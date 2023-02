Le PSG est déjà sous pression pour sa révolution

Thomas Bourseau

En raison de la complexité de changer du tout au tout une identité de jeu et de mettre en place une nouvelle philosophie dans l’institution parisienne, Jérôme Rothen a demandé du temps pour la révolution enclenchée par QSI au PSG avec le tandem Christophe Galtier-Luis Campos. Deux saisons et puis c’est tout.

En juin dernier, quelques jours après la nomination officielle de Luis Campos en tant que conseiller football et quelques jours avant celle de Christophe Galtier au poste d’entraîneur, Nasser Al-Khelaïfi livrait une interview au Parisien . Durant ladite entrevue, le président du PSG affirmait vouloir renforcer l’institution grâce notamment à sa collaboration avec Campos. « Luis Campos va se concentrer sur l’équipe première. Mais nous voulons découvrir de nouveaux talents, de nouveaux marchés. On doit explorer de nouvelles directions. On doit trouver des joueurs qui seront fiers d’être à Paris, pour le club, pour le football et seulement pour le football. (…) Luis Campos a surtout fait gagner le championnat à Monaco et Lille. Il inculque la culture du travail, donner le maximum chaque jour. Mais l’argent est important. On ne veut pas perdre d’argent ».

«Je leur laisse deux ans»

Depuis, les vis ont été resserrées dans certains aspects, mais pour ce qui est du sportif et de la dynamique de jeu, tout n’est pas encore lisse à ce niveau. Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen est conscient qu’une révolution demande un certain temps et a fixé une deadline au projet du PSG porté par le tandem Campos-Galtier. « Je pars du principe que Galtier/Campos, je leur laisse deux ans. Deux ans pour mettre un système en place qui marche. Changer la philosophie de certains joueurs, mettre plus de respect pour le club… ». a confié Rothen sur les ondes de RMC pour Rothen s’enflamme.

Avant le PSG, QSI a tenté sa chance avec un club mythique https://t.co/KRa1v9plWR pic.twitter.com/dHDSZkNAKq — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

«Ça ne veut pas dire que Galtier est nul»