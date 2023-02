Nouvelle annonce sur la vente de l’OM

La rédaction

La possible vente de l'OM continue à faire fantasmer les supporters marseillais. Sur les réseaux sociaux, certains journalistes et sources continuent de croire à un possible départ de Frank McCourt à l'instar de Thibaud Vézirian. Questionné par un internaute ce mercredi soir, le journaliste a laissé entendre que le club marseillais serait sur le point d'être vendu.

Récemment, un anniversaire a été fêté. Le 5 février 2021, les premières rumeurs au sujet d'une vente de l'OM apparaissaient. Un accord imminent avec des investisseurs saoudiens avait été annoncé. Mais deux ans après, rien ne s'est passé ou presque. Frank McCourt demeure propriétaire de l'OM, mais le #Vente OM demeure toujours aussi populaire sur Twitter .

« C’est inéluctable »

Et pour cause, certains journalistes comme Romain Molina ou Thibaud Vézirian continuent d'évoquer un départ de Frank McCourt. « Molina m’avait appelé en juin dernier en disant « ça sent bon ». On a les mêmes informations sur le fond. Il a des sources qui disent que « ça avance ». Lui parle des Emirats, moi je n’ai pas la certitude. Mais c’est inéluctable » avait confié Vézirian.

« Tu vas kiffer »