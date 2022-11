Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après la bombe de Molina, la tendance se confirme pour la vente de l'OM

Publié le 7 novembre 2022 à 21h30

Les rumeurs sur la possible vente de l'OM et le départ de Frank McCourt refont surface. Ces dernières heures, le journaliste indépendant Romain Molina a évoqué les envies d'ailleurs du propriétaire américain. Une information confirmée par Thibaud Vézirian, qui campe sur ses positions. Selon lui, le rachat du club serait inéluctable.

A de nombreuses reprises, Frank McCourt a du se justifier, évoquer son attachement pour l'OM pour calmer les rumeurs sur son avenir. Mais rien n'y fait. Certains journalistes continuent d'annoncer la prochaine vente du club marseillais. Dernièrement, le journaliste Romain Molina a relancé ce dossier.

Molina évoque les envies de départ de McCourt

« J’ai toujours dit que Franck McCourt voulait vendre, c’est une certitude. (…) McCourt cherche toujours à vendre ? Oui, à trois milliards pour cent ! Il veut vendre, mais demande beaucoup trop d’argent » a déclaré le journaliste indépendant dans un entretien accordé au Quotidien du Sport.

Vézirian confirme la tendance

Très impliqué dans ce dossier, et ce depuis des mois, Thibaud Vézirian a confirmé la tendance, évoquant le départ prochain de Frank McCourt. « Molina m’avait appelé en juin dernier en disant « ça sent bon ». On a les mêmes informations sur le fond. Il a des sources qui disent que « ça avance ». Lui parle des Emirats, moi je n’ai pas la certitude. Mais c’est inéluctable » a-t-il déclaré lors d'un live Twitch.

« Ça arrive, il y a des réunions »