Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet été, la vente de l’OM a capoté

Publié le 5 novembre 2022 à 14h30

Thibault Morlain

Devant les nombreuses rumeurs d’une vente de l’OM, Frank McCourt n’a cessé de démentir un possible désengagement du club phocéen. Cela a encore été le cas il y a quelques semaines. Pourtant, Romain Molina l’assure : une vente de l’OM serait bien d’actualité. Et celle-ci aurait même pu intervenir en juin dernier.

La vente de l’OM est un sujet qui revient sans cesse sur la Canebière. Et c’est comme ça depuis de très longs mois maintenant. Forcément, ces rumeurs font énormément parler et réagir ni plus ni moins que Frank McCourt. Ainsi, à chaque fois, le propriétaire de l’OM a démenti toute possibilité de céder le club phocéen. Cela n’est pas dans ses plans, s’imaginant d’ailleurs à long terme du côté de Marseille. Pourtant, ce samedi, pour Le Quotidien du Sport , Romain Molina n’a clairement pas le même discours que McCourt. Selon le journaliste, l’Américain envisage bien de vendre l’OM et des discussions étaient visiblement avancées il y a quelques mois.

« Il y a eu des discussions »

« La vente de l’OM a failli se faire en juin dernier ? En tout cas, il y a eu des discussions avec un groupe mais il voulait trop d’argent. C’était au mois de juin, McCourt avec les sommes qu’il réclame, personne ne va acheter », a lâché Romain Molina.

« C’est quand même allé loin »