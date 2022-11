Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Frank McCourt a surpris Pablo Longoria

Publié le 4 novembre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Pablo Longoria est à seulement 34 ans devenu le président de l’OM en février 2021, six mois après son arrivée en tant que directeur sportif. Le propriétaire Frank McCourt lui a offert le poste, ce qui a eu le mérité de surprendre l’Espagnol.

Après seulement six mois à la tête de la direction sportive de l’OM, Pablo Longoria a reçu un appel de Frank McCourt en février. Après le départ d’André Villas-Boas et avec l’arrivée imminente du désormais ex-entraîneur marseillais, à savoir Jorge Sampaoli, le propriétaire de l’OM choisissait de nommer Longoria comme nouveau président.

McCourt a surpris Longoria en lui offrant la présidence de l’OM

Pour Marca , Pablo Longoria s’est livré sur ce processus ces dernières heures. « Que m'a proposé McCourt quand il m'a appelé pour ce poste ? Dans un moment de crise institutionnelle du club, j'ai reçu un appel des deux personnes les plus proches du président. Ils m'ont alors posé une question : "Tu serais prêt à assumer plus de responsabilités ?" Une semaine après, la proposition est arrivée. Ça m'a surpris, je ne savais pas quoi dire. Je ne m'y attendais pas ».

« Ils avaient besoin d'un professionnel du football et ils ont pensé à moi »