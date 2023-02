Mercato : Le prochain coup en or de l’OM déjà identifié ?

Arnaud De Kanel

Après avoir bouclé un mercato hivernal historique, Pablo Longoria a les yeux rivés sur la fenêtre estivale. Comme à son habitude, le président de l'OM veut garder un coup d'avance et il aurait déjà identifié la prochaine recrue offensive du club phocéen. Un profil expérimenté puisqu'il s'agit d'un joueur champion de France il y a quelques années.

De longues années sont passées à l'OM sans que le club ne soit pourvu d'un secteur offensif dense. Florian Thauvin, André Pierre-Gignac, Dimitri Payet et encore Michy Batshuayi sont les seules éclaircies ces dernières années. Pablo Longoria a amorcé la révolution l'été dernier en recrutant Alexis Sanchez. Il a poursuivi cet hiver en recrutant Ruslan Malinovskyi et Vitinha. L'attaque de l'OM est transfigurée et elle pourrait accueillir un nouveau visage l'été prochain.

Cette intrigante sortie sur un transfert de l’OM https://t.co/n2tXYMLAgO pic.twitter.com/BkStA2Cz1Y — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

L'OM scrute en Ligue 1

Pablo Longoria pourrait frapper un grand coup cet été. D'après les informations du journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins, l'OM penserait à Jonathan Bamba. L'ailier du LOSC sera en fin de contrat en juin prochain et n'aurait pas l'intention de prolonger. Ainsi, il pourrait débarquer dans la cité phocéenne pour 0€. Un coup en or pour un joueur qui a encore de belles années devant lui étant donné qu'il n'a que 26 ans, et qu'il affiche encore de belles statistiques. De plus, il est estimé à 20M€ par le site spécialisé Transfermarkt . L'OM pourrait donc réaliser une belle plus-value dans le futur. Seul point d'ombre, les blessures n'épargnent pas Jonathan Bamba ces derniers temps. Prudence également, d'autres clubs sont sur le coup.

Bamba est convoité