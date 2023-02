« C’est plus difficile », Ronaldo fait des dégâts après son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en janvier dernier à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a transporté le championnat saoudien dans une nouvelle dimension. Et sa simple présence apporte un surplus de motivation à ses adversaires comme l'a annoncé Luiz Gustavo, ancien joueur de l'OM et actuel coéquipier de la star portugaise. Ce qui rend les matches plus difficiles à remporter.

Cristiano Ronaldo est au crépuscule de sa carrière. Et pour clore son aventure footballistique, l'international portugais a choisi l'Arabie Saoudite. Nouvelle star d'Al-Nassr, l'international portugais est devenu l'un des visages du football saoudien, qui cherche à développer son championnat. Sa présentation en janvier dernier avait déjà créé l'émeute. Du jamais-vu dans un pays, habitué à l'anonymat en matière de sport. Evidemment, la présence de Ronaldo motive ses coéquipiers, mais aussi ses adversaires, qui cherchent à le faire tomber.

« Les équipes adverses essaient de jouer de leur mieux contre lui »

Une observation émise par Luiz Gustavo, joueur d'Al-Nassr. « La présence de Cristiano Ronaldo incite ses adversaires à battre le leader du championnat. Sa présence rend nos matchs plus difficiles. Les équipes adverses essaient de jouer de leur mieux contre lui » a confié l'ancien milieu de terrain de l'OM dans un entretien accordé au Daily Mail. Mais malgré tout, l'arrivée de Ronaldo reste une bonne nouvelle pour la formation, à la lutte pour remporter le championnat saoudien.

« Cristiano Ronaldo a été créé pour relever des défis »