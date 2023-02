Un attaquant flambe, l’OM va le regretter

Arthur Montagne

Cet hiver, l’OM a longtemps cherché à recruter un nouveau buteur et après avoir tenté de s’attaquer à Terem Moffi, le club phocéen a du se lancer sur la piste Vitinha. Et pour cause, l’attaquant du FC Lorient n’avait qu’une idée en tête : rejoindre l’OGC Nice. Et ses premiers pas chez les Aiglons pourraient laisser des regrets aux Marseillais si l’on en croit Dante.

Durant le mercato d’hiver, l’OM avait notamment pour ambition de recruter un buteur. Dans cette optique, avant de lâcher 32M€ pour recruter Vitinha, le club phocéen a fait le forcing pour le transfert de Terem Moffi qui fait déjà l’unanimité à l’OGC Nice.

L'info du jour pic.twitter.com/Qmjdgxxm7R — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Dante s’enflamme pour Moffi…

« Je pense qu’on a trouvé un bon client, Moffi (Terem), c’est pas mal (rires). Je peux vous dire que son premier entraînement, il a marqué 4 buts. Mais là il était avec moi, il faut bien le dire, il faut le souligner (rires), mais il était déjà très très en forme », lance le capitaine de l’OGC Nice au micro de RMC , tout en saluant la prestation de Vitinha auquel il a fait face pendant 45 minutes dimanche.

... et défend Vitinha